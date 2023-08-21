Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik'i kabul etti.