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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik'i kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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