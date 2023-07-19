Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın ardından geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi törenle karşılandı. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirecek ve anlaşmaların imza törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın ardından geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne dün akşam saatlerinde gelmişti. Resmi temaslarına bugün başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından Sarayı'nda El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Törende daha sonra Erdoğan'a BAE heyeti tanıtıldı.

Baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, BAE temaslar kapsamında Türkiye-BAE İş Forumu'na da iştirak edecek. Erdoğan, daha sonra onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. - ABU DABİ