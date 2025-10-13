Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen ve Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu 20 dünya liderinin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'da 'Barış Zirvesi' düzenlendi. Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Al-Sani Gazze için niyet beyanını imzaladı.

ABD Başkanı Trump, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, 'Gazze için kapsamlı bir belge imzalayacağız. Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Erdoğan, çok uzun zamandan beri çok iyi bir dostum. En güçlü ordulardan biri Erdoğan'da' dedi.