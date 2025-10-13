Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi' kapsamında liderlerle görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi' kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emİri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
