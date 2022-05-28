Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Bilim Merkezini ziyaret etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Bilim Merkezini ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Bilim Merkezini ziyaret etti

Teknofest için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Asan Hizmet Merkezi ile Bakü Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Teknofest için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Asan Hizmet Merkezi ile  Bakü Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. İki Cumhurbaşkanı daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı Teknofest Bakü Dünya Haberler

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