Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Bilim Merkezini ziyaret etti - Haberler

Teknofest için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Asan Hizmet Merkezi ile Bakü Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. İki Cumhurbaşkanı daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya