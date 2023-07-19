Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Nişanı takdim edildi

ABU DABİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarını başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama törenin ardından El Vatan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan daha sonra ise 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi için hazırlanan bileklikler ile poz verdi.