Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.