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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Nahyan COP28 Dünya Çevre Zirvesi için hazırlanan bileklik ile birlikle poz verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Dünya Haberler

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