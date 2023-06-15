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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı ve Azerbaycanlı kardeşlerine Türkiye'nin selamlarını iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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