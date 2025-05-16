Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi nedeniyle gittiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya