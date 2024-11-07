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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'da Başbakan Viktor Orban tarafından karşılandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'da Başbakan Viktor Orban tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 5'inci Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış oturumuna katılıyor. Beşincisi düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde liderler Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları, Ukrayna ve Orta Doğu'da savaş, düzensiz göç ve iktisadi güvenliğe ilişkin meseleleri görüşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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