Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta - (Ek görüntü)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta - (Ek görüntü)
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde resmi tören ile karşılandı.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

TİRAN NAMAZGAH CAMİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Diplomasi Politika Dünya

Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması! Bakanlığı suçladılar

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? 11 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı? Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.