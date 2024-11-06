Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.