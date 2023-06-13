Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı baş başa görüşme sonrası iki lider, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.