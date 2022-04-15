Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da Müslümanlara şiddetli müdahale

Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Cuma namazı sonrası çıkan çatışmalarda yaralıların olduğunu belirtildi. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın içinde yaptığı gözaltılar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İsrail güçleriyle Filistinliler arasında bu sabah erken saatlerde çatışma çıktığı belirtilirken çok sayıda yaralı ve gözaltı olduğu ifade edildi.