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BBC

Cristiano Ronaldo'ya Suudi Pro Ligi'nde bir maç men cezası

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Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübünde forma giyen Cristiano Ronaldo, Al-Shabab karşısında alınan galibiyetin ardından taraftarları tahrik ettiği gerekçesiyle bir maç men cezası aldı.

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübünde forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde Al-Shabab karşısında alınan galibiyetin ardından "taraftarları tahrik ettiği" gerekçesiyle bir maç men cezası aldı.

Riyad'da oynanan ve Al-Nassr’ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Al Shabab taraftarları Arjantili yıldız futbolcu Lionel Messi lehine tezahürat yaptı.

39 yaşındaki Portekiz milli takım kaptanı Ronaldo elini kulağına götürerek taraftarlara yanıt verdi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF), Ronaldo’ya ayrıca 30 bin Suudi riyali (yaklaşık 250 bin TL) para cezası verdi.

SAFF Disiplin Kurulu Ronaldo'nun karara itiraz edemeyeceğini söyledi.

Ronaldo, 21. dakikada maçtaki ilk golü kaydetti. İlk yarı bitmeden Al-Shabab eşitliği yakaladı. Geçmişte Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca, yeniden takımını öne geçirse de ev sahibi Al-Shabab yeniden beraberliği yakaladı. Talisca, 86. dakikada son sözü söyledi ve maçı 3-2 sonlandıran golü kaydetti.

Lionel Messi ile birlikte futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Arjantinli yıldızla yıllardır büyük bir rekabet içerisinde.

Ronaldo bu sezon Al-Nassr formasıyla 22 lig maçında 20 gol attı.

BBC

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