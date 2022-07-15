Covid: Çin ekonomisi karantina önlemleri nedeniyle 2. çeyrekte yüzde 2,6 küçüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Covid: Çin ekonomisi karantina önlemleri nedeniyle 2. çeyrekte yüzde 2,6 küçüldü

BBC - Dünya
 - Güncelleme:
Covid: Çin ekonomisi karantina önlemleri nedeniyle 2. çeyrekte yüzde 2,6 küçüldü

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Nisan-Haziran aylarını kapsayan dönemde, ilk çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 oranında düştü.

Çin ekonomisi koronavirüs vakalarının artmaya başlaması üzerine uygulanan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde keskin şekilde daraldı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Nisan-Haziran aylarını kapsayan dönemde, ilk çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 oranında düştü.

Bu dönemde, aralarında Çin'in finans ve üretim merkezi Şanghay'ın da bulunduğu birçok büyük kentte koronavirüs kısıtlamaları devreye sokulmuştu.

Çin, "Sıfır Covid" politikası uyguluyor.

ABD'nin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, yıllık bazda ise yüzde 0,4 oranında büyüdü.

Uzmanların beklentisi bunun yüzde 1 olacağı yönündeydi.

Küresel danışmanlık şirketi Oxford Economics'in baş ekonomisti Tommy Wu, "İkinci çeyrekteki GSYH büyümesi, pandeminin başlangıcından bu yana gördüğümüz en kötü sonuç. Özellikle Şanghay'daki kapanma, ikinci çeyreğin başlangıcındaki ekonomik faaliyetleri ciddi şekilde sekteye uğrattı" dedi.

Resmi veriler, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ikinci çeyreğin son ayında ülkenin ekonomik performansının toparlandığına işaret ediyor.

Wu, "Bununla birlikte Haziran'daki veriler daha pozitif olmasınan karşın emlak büyümesindeki daralma büyümeyi zora soktu" diye konuştu.

Hisse senedi ve döviz alım-satımı yapmaya olanak veren online finans platformu Oanda'nın Asya-Pasifik bölgesi uzmanlarından Jeff Halley, açıklanan yeni verilerde olumlu noktalar da olduğuna dikkat çekti.

İşsizlik yüzde 3,5'a düştü

Halley, "GSYH, beklenenden daha düşük çıktı ama işsizlik oranı yüzde 3,5'a düştü. Perakende satışları da olağanüstü çıktı. Finansal piyasalar, Çin tüketicisinin iyi durumda olduğuna işaret eden perakende rakamlarına odaklanacak" dedi.

Bununla birlikte birçok analist, Çin'in Sıfır Covid politikasına devam etmesi nedeniyle hızlı bir ekonomik toparlanma beklemiyor.

Ülkenin bir dönem hızla büyüyen emlak sektörü zorda ve son aylarda küresel ekonominin görünümü keskin bir şekilde zayıflamış durumda.

BBC

Çin Halk Cumhuriyeti Koronavirüs Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.
title