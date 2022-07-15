Covid: Çin ekonomisi karantina önlemleri nedeniyle 2. çeyrekte yüzde 2,6 küçüldü

Çin ekonomisi koronavirüs vakalarının artmaya başlaması üzerine uygulanan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde keskin şekilde daraldı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Nisan-Haziran aylarını kapsayan dönemde, ilk çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 oranında düştü.

Bu dönemde, aralarında Çin'in finans ve üretim merkezi Şanghay'ın da bulunduğu birçok büyük kentte koronavirüs kısıtlamaları devreye sokulmuştu.

Çin, "Sıfır Covid" politikası uyguluyor.

ABD'nin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, yıllık bazda ise yüzde 0,4 oranında büyüdü.

Uzmanların beklentisi bunun yüzde 1 olacağı yönündeydi.

Küresel danışmanlık şirketi Oxford Economics'in baş ekonomisti Tommy Wu, "İkinci çeyrekteki GSYH büyümesi, pandeminin başlangıcından bu yana gördüğümüz en kötü sonuç. Özellikle Şanghay'daki kapanma, ikinci çeyreğin başlangıcındaki ekonomik faaliyetleri ciddi şekilde sekteye uğrattı" dedi.

Resmi veriler, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ikinci çeyreğin son ayında ülkenin ekonomik performansının toparlandığına işaret ediyor.

Wu, "Bununla birlikte Haziran'daki veriler daha pozitif olmasınan karşın emlak büyümesindeki daralma büyümeyi zora soktu" diye konuştu.

Hisse senedi ve döviz alım-satımı yapmaya olanak veren online finans platformu Oanda'nın Asya-Pasifik bölgesi uzmanlarından Jeff Halley, açıklanan yeni verilerde olumlu noktalar da olduğuna dikkat çekti.

İşsizlik yüzde 3,5'a düştü

Halley, "GSYH, beklenenden daha düşük çıktı ama işsizlik oranı yüzde 3,5'a düştü. Perakende satışları da olağanüstü çıktı. Finansal piyasalar, Çin tüketicisinin iyi durumda olduğuna işaret eden perakende rakamlarına odaklanacak" dedi.

Bununla birlikte birçok analist, Çin'in Sıfır Covid politikasına devam etmesi nedeniyle hızlı bir ekonomik toparlanma beklemiyor.

Ülkenin bir dönem hızla büyüyen emlak sektörü zorda ve son aylarda küresel ekonominin görünümü keskin bir şekilde zayıflamış durumda.