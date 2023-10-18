Çorum'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Osmancık'ta öğle namazı öncesi tüm camilerde İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için selalar okundu. Öğle namazın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Merkez Beylerçelebi Camii'nde (Ulu Camii) okunan Kur'an tilaveti sonrasında İlçe Vaizi Hasan Basri Kökcü dua yaptı. İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, "Gönüllerimizin mazlum Filistinli kardeşlerimizle beraber. Bir Müslüman olarak herkesin üzerine düşen ve elinden gelen ne varsa onu yapması gereklidir" dedi. - ÇORUM