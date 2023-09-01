Çorlu tren kazası davası devam ediyor

Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile ilgili kamu davası devam ediyor. 13 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporları incelendikten sonra sanıkların yazılı beyanları alındı. Mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması için süre verdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda görülen 16. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, TCDD Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya, kazada ölenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşma, yoklamanın ardından bir önceki celsede talep edilen bilgi ve belgelerin okunmasıyla başladı.

Sanıkların ek bilirkişi raporunu inceledikten sonra yazılı beyanda bulundukları belirtildi.

Tanık Gürel Yaprak, kazanın olduğu dönemde yol bakım şefliğinde görevli olduğunu söyledi.

Evdeyken kazayı telefonla öğrendiğini ifade eden Yaprak, "Aşırı yağıştan dolayı kazanın meydana geldiği söylendi bana. Kazanın olduğu menfezde ve su kanalında daha önceden temizlik çalışması yapmıştık. Kazadan önce o menfezde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hava durumunu takip etmiyordum ama kaza olduktan sonra telefonlarımıza yüklediğimiz bir program ile hava durumunu takip etmeye başladık. Menfezde kaza öncesi üst bakım çalışması yapılmıştı. O dönemde yol bekçisi bulunmuyordu ama yol bekçileri olsa iyi olurdu." dedi.

Bazı katılan avukatları, üst düzey TCDD yetkilileri hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını ve kaza yerinde yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, katılan avukatlarının taleplerinin reddederek, dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdisine, cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını bildirdikten sonra esas hakkında beyan ve savunmalarını hazırlamak üzere taraflara süre verilmesi hususunun değerlendirilmesine karar verdi.

Duruşma, 23 Kasım 2023'e ertelendi.

Öte yandan, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Kazada kızı, kardeşi ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır adalet aradıklarını dile getirdi. Bilgin, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kazada oğlu ve kocası yaşamını yitiren Mısra Öz de adaletli bir karar beklediklerini söyledi.

Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

9 Eylül'de de Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan Nihat Aslan, Levent Meriçli, Mümin Karasu, Levent Kaytan, Nizamettin Aras, Burhan Ortancıl, Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

Dava kapsamında TCDD 1. Bölge Müdürlüğünde Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu 10 Ekim 2022'de tutuklanmış, itiraz üzerine Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Kasım 2022'de Karasu'nun yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar vermişti.