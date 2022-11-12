COP27: BM İklim Zirvesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Dünya Haberleri Dünya liderleri iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik son planlarını açıklamak için Mısır'daki COP27 zirvesinde bir araya geliyor. Hindistan'daki aralıksız yağmurlardan Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına ve Pakistan'daki yıkıcı sellerden Brezilya'daki şiddetli kuraklıklara kadar dünya, iklim değişikliğinin yol açtığı çok sayıda felaketle karşı karşıya. Dünya liderleri iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik son planlarını açıklamak için Mısır'daki COP27 zirvesinde bir araya geliyor. Peki siz Birleşmiş Milletler'in COP İklim Zirvesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Birleşmiş Milletler Brezilya Mısır Dünya Dünya Haberler

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