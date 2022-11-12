Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

COP27: BM İklim Zirvesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Dünya Haberleri

COP27: BM İklim Zirvesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Dünya liderleri iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik son planlarını açıklamak için Mısır'daki COP27 zirvesinde bir araya geliyor.

Hindistan'daki aralıksız yağmurlardan Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına ve Pakistan'daki yıkıcı sellerden Brezilya'daki şiddetli kuraklıklara kadar dünya, iklim değişikliğinin yol açtığı çok sayıda felaketle karşı karşıya.

Dünya liderleri iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik son planlarını açıklamak için Mısır'daki COP27 zirvesinde bir araya geliyor.

Peki siz Birleşmiş Milletler'in COP İklim Zirvesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

BBC

Birleşmiş Milletler Brezilya Mısır Dünya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.
title