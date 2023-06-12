ÇKP, Orta Asya siyasi partileriyle diyaloğa devam ediyor

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Li Shulei, Çin-Orta Asya siyasi partiler diyaloğuna katılan yabancı temsilcilerle bir araya geldi. Li, Çin-Orta Asya ilişkilerinin gelecekteki gelişimiyle ilgili bir yol haritası hazırlandığını hatırlattı ve ÇKP'nin beş Orta Asya ülkesinin siyasi partileriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei, Pazartesi günü Beijing'de, Çin- Orta Asya siyasi partiler diyaloğuna katılan yabancı temsilcilerle bir araya geldi.

Li, geçen ay düzenlenen Çin- Orta Asya Zirvesi'nde Çin- Orta Asya ilişkilerinin gelecekteki gelişimiyle ilgili bir yol haritası hazırlandığını hatırlattı. Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve beş ülkenin devlet başkanlarının vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin- Orta Asya toplumunun inşasını desteklemek üzere ÇKP'nin beş Orta Asya ülkesinin siyasi partileriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Aralarında Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclis Başkan Yardımcısı Albert Rau ve Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu (Jogorku Keneş) Başkan Yardımcısı Camilya İsayeva'nın da yer aldığı yabancı temsilciler, Orta Asya ülkelerindeki siyasi partilerin ÇKP ile parti ve devlet yönetimi alanında deneyim paylaşımını artırmaya, ayrıca bölgesel barış ve kalkınmaya katkıda bulunmaya istekli olduklarını belirtti.