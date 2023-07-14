ÇKP Ofisi Direktörü Wang Yi, ABD'nin Çin-ABD İlişkilerini Rayına Sokmak İçin Somut Adımlar Atmasını İstedi

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, ABD'nin Çin-ABD ilişkilerini rayına sokmak için somut adımlar atması gerektiğini belirtti. Wang, Perşembe günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ASEAN dışişleri bakanları toplantıları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir araya geldi.

CAKARTA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, ABD'nin Çin-ABD ilişkilerini rayına sokmak için somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

Wang, Perşembe günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ASEAN dışişleri bakanları toplantıları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir araya geldi. Wang, Blinken'in geçen ay Çin'e yaptığı ziyaret sırasında derinlemesine ve samimi geçen görüşmelerde taraflar arasında uzlaşı sağlandığını hatırlattı.

Yetkili, üzerinde uzlaşı sağlanan en önemli konunun, iki ülke liderinin Endonezya'nın Bali adasında belirlediği gündeme geri dönmek ve Çin-ABD ilişkilerini tekrar rayına sokacak önemli bir adım atmak olduğunu ifade etti.

Wang; ABD'nin, Çin-ABD ilişkilerinde sorunlara sebep olan noktanın ne olduğu hakkında düşünmesi, Çin ve ABD liderlerinin Bali'deki toplantıda vardığı uzlaşmayı somut eylemlere dönüştürmesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi.

Çinli diplomat, istikrarlı bir Çin-ABD ilişkisine ivme kazandırmak için hem beklenen hem de beklenmedik sorunların bertaraf edilmesi yönünde somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Wang, ABD'ye Çin-ABD ilişkilerinin yol gösterici ilkeleri konusundaki istişareleri ilerletmek, diplomatik ve güvenlik iletişim kanallarını genişletmek, iletişimin etkinliğini artırmak ve halklar arası etkileşimi kolaylaştırmak üzere mantıklı ve faydacı bir tutum benimseme ve Çin ile aynı yönde çalışma çağrısı yaptı.

Çin'in Taiwan meselesindeki resmi tutumuna da değinen Wang, ABD'den, Çin'in iç işlerine kasten müdahale etmekten veya Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar vermekten kaçınmasını, Çin'e uyguladığı ekonomik, ticari, bilimsel ve teknolojik baskılara son vermesini ve Çin'e yönelik yasadışı ve mantıksız yaptırımları kaldırmasını istedi.

Wang, önemli etkiye sahip büyük ülkeler olan Çin ve ABD'nin, bölge ülkelerinin çabalarına saygı duyması, ASEAN'ın merkezi konumunu desteklemesi ve bölgesel işbirliğinde anlaşmazlıkları ve karmaşık faktörleri tetiklemekten kaçınması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Asya-Pasifik ve denizcilik konularındaki istişarelerin sürdürülmesinin yollarını aktif olarak ele alan taraflar, görüşmeyi samimi, faydacı ve yapıcı olarak nitelendirirken iletişimi sürdürme konusunda görüş birliğine vardı.