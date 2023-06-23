ÇKP heyeti Londra'da İngiltere liderleriyle görüştü

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao başkanlığındaki heyet, İngiltere'de düzenlenen liderlik forumuna katıldı ve eski İngiltere Başbakanları Tony Blair ve David Cameron, İngiltere Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ve Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Anne-Marie Trevelyan ile görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele edilmesi konusunda uzlaşıldı.

LONDRA, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao, başkanlık ettiği ÇKP heyeti ile Salı günü Londra'da düzenlenen 11. Çin-İngiltere Liderlik Forumu'na katıldı.

Liu, Pazartesi-Perşembe günleri arasında İngiltere'de kaldığı sürede, eski İngiltere Başbakanları Tony Blair ve David Cameron, İngiltere Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow ve Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Anne-Marie Trevelyan ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Liu ayrıca, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde bir konuşma yaptı.

Taraflar, her ikisi de önemli uluslararası etkiye sahip iki büyük ülke olan Çin ile İngiltere arasında sağlam bir ilişkinin sürdürülmesinin iki halkın ortak çıkarlarına hizmet ettiği konusunda görüş birliğine vardı.

Taraflar ayrıca, iki tarafın siyasi partiler, hükümetler ve düşünce kuruluşlarının yanı sıra halklar arası ve yerel düzeyde etkileşimi güçlendirmesi, işbirliğini ilerletmesi, farklılıkları yönetmesi ve karşılıklı anlayışı geliştirmesi gerektiği konusunda uzlaştı. Böylece ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişiminin teşvik edileceği ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele edilebileceği belirtildi.