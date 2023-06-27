ÇKP Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi yöneticileriyle görüştü

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi (NCUSCR) yönetim kurulu başkanı Jacob Lew, NCUSCR yönetim kurulu başkan yardımcısı Evan Greenberg ve NCUSCR başkanı Stephen Orlins ile Beijing'de bir araya geldi. NCUSCR'nin iki halk arasında karşılıklı anlayışı teşvik etmede uzun süredir yapıcı bir rol oynadığına dikkat çeken Wang, mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda komitenin Çin-ABD ilişkilerinde istikrarı sağlamaya devam etmesinin, dostane etkileşimleri teşvik etmesinin ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dair gerçek hikayeleri duyurmasının beklendiğini söyledi.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi (NCUSCR) yönetim kurulu başkanı Jacob Lew, NCUSCR yönetim kurulu başkan yardımcısı Evan Greenberg ve NCUSCR başkanı Stephen Orlins ile Pazartesi günü Beijing'de bir araya geldi.

NCUSCR'nin iki halk arasında karşılıklı anlayışı teşvik etmede uzun süredir yapıcı bir rol oynadığına dikkat çeken Wang, mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda komitenin Çin-ABD ilişkilerinde istikrarı sağlamaya devam etmesinin, dostane etkileşimleri teşvik etmesinin ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dair gerçek hikayeleri duyurmasının beklendiğini söyledi.

Jacob Lew ve diğer heyet üyeleri ise ABD ve Çin'in "bağları koparmasının" mümkün olmadığını belirterek, komitenin iki taraf arasında samimi diyalog ve etkileşimi teşvik etmeye, ABD-Çin ilişkilerini olumlu bir doğrultuda ilerletmeye kararlı olduğunu vurguladı.