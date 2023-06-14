Çipras, Türk milletvekillerine destek verenleri aday gösterdi

Yunanistan'da Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yeni Demokrasi (ND) Lideri Kiryakos Miçotakis ve parti kurmayları tarafından hedef alınan Türk milletvekillerine listesinde yer verdi.

Çipras, Miçotakis'in Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat'ın "Türk konsolosluğu tarafından desteklendiği" konusunda SYRIZA'nın Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından resmi olarak bilgilendirildiği iddialarını, geçici Başbakan İoannis Sarmas ile görüştü.

Azınlığın, Miçotakis tarafından seçim malzemesi olarak kullanıldığını söyleyen Çipras, Miçotakis'in söylemlerinin çeşitli tehlikeler barındırdığına işaret etti.

Yunanistan'da yapılacak 25 Haziran'daki genel seçimlerde Zeybek ve Ferhat'ı aday listelerinde birinci sırada gösteren Çipras, Miçotakis'i, EYP'yi "kullanmakla" suçladı.

Çipras, EYP'nin bazı bilgileri ND'ye yakın medya organlarına sızdırdığını ifade etti. Bu konudaki endişelerini dile getiren Çipras, "EYP, Sayın Miçotakis'in çıkarlarına yasa dışı dinlemelerle hizmet etmiştir." dedi.

Aleksis Çipras, ND kurmaylarından Dora Bakoyanni'nin, Batı Trakya ziyareti sırasında gittiği Türk köylerinde, "Bize destek vermezseniz işler daha zor olacak." şeklindeki konuşmasını da "kaba şantaj" olarak değerlendirdi.

ND sözcüsü Akis Skerços, katıldığı bir televizyon programında azınlığa hitaben, "Yunan vatandaşlarının sahip olduğu apaçık haklara sahip olmak istiyorlarsa, Yunan ulusal politikasını destekleyen milletvekillerini desteklemeliler." dedi.

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde ülke genelindeki 59 seçim bölgesinden 58'inde Yeni Demokrasi birinci parti olmuştu. Sadece içerisinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine'nin de yer aldığı Rodop bölgesinde seçim yarışını SYRIZA önde bitirmişti.

Bunun üzerine, Bakoyanni, 9 Haziran'daki Batı Trakya ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada, Rodop'ta bölge halkının SYRIZA'yı desteklemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, "Sizden destek bekliyorum. Siz beni desteklemezseniz ben sizi yarın destekleyemem. Atina'da herkes benim gibi azınlığı sevmiyor. Bu mesajı vermek için buradayım. Destek bekliyoruz. Bize destek vermezseniz, işler daha zor olacak." demişti.

Miçotakis ise Türkiye'nin Yunanistan'daki genel seçimlere müdahalede bulunduğunu öne sürmüş, Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğunun ana muhalefetteki SYRIZA'nın iki adayı için kampanya yürüttüğü iddiasında bulunmuştu.