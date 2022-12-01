Cinsel gücü artıran ilaç alıp 11 kez birlikte oldular! Erkek öldü, kız ise yoğun bakımda

Nijerya'nın Apete kentinde yaşayan Oromidayo isimli şahıs ve kız arkadaşı Alamide sınavların ertelenmesinin ardından birlikte kaldıkları öğrenci pansiyonuna gitti. Burada cinsel ilişkiye giren ikili cinsel gücü artırıcı ilaç da kullandı. Kullandıkları ilaçla 11 kez cinsel ilişkiye giren gençlerden Oromidayo hayatını kaybetti, kız arkadaşı ise yoğun bakıma alındı.

Nijerya'da yaşanan ilginç olayda, İnşaat mühendisliği okuyan Oromidayo isimli kişiyle kız arkadaşı Alamide ile sınavların bitmesi üzerine cinsel gücü artıran ilaç alıp ilişkiye girdi.

11 KEZ ARALIKSIZ BİRLİKTE OLDULAR

İlacın etkisiyle 11 kez aralıksız ilişkiye giren gençlerden Oromidayo hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise genç kızın yoğun bakımda olduğu ve bitkisel hayatta olduğu bildirildi.

CANSIZ BEDENİ ARKADAŞLARI BULDU

Öte yandan İkilinin uzun süre odalarından çıkmaması arkadaşları kontrol amaçlı odaya girdi. Odada Oromidayo'nun cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşları Alamide'in ise yerde yattığını ve nefes almakta zorlanırken bulduklarını ifade ettiler.

MERAK EDİP ODALARINA GİRDİM

Dehşet anlarına tanık olan bir öğrenci ise "Benim fakültemde. Sınavlara dün başlayacaktık ama protestolar nedeniyle okul tatil olduğu için o ve kız arkadaşı pansiyondaki odalarına geri dönmüştü. Uzun süre ses çıkmayınca merak edip odalarına girdim" dedi.