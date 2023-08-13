Çinli Yetkililer Sel ve Tayfunlara Karşı Önlem Alıyor

Çinli yetkililer, ülkedeki yağmur, su ve jeolojik afet durumlarının yanı sıra tayfunların neden olduğu potansiyel etki ve sonuçları ele almak üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıda sel ve tayfunlara karşı önlem alınması için düzenlemeler yapıldı ve ilgili eyaletlere acil durum müdahalesi gerçekleştirildi.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çinli yetkililer, ülkedeki yağmur, su ve jeolojik afet durumlarının yanı sıra tayfunların neden olduğu potansiyel etki ve sonuçları ele almak üzere Pazar günü bir video konferans düzenledi.

Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıya Çin Meteoroloji İdaresi, Su Kaynakları Bakanlığı ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı da katıldı.

Toplantıda özellikle Tianjin, Liaoning, Chongqing ve Shaanxi gibi kilit öneme sahip yerlerde sel ve tayfunlara karşı önlem alınması için düzenlemeler yapıldı.

Toplantıda, Songhua Nehri'nin bazı bölgelerindeki su seviyelerinin hala uyarı işaretlerinin ötesinde olduğu, Haihe Nehri Havzası'nda ise taşkın durumunun devam ettiği kaydedildi.

Pazar gününden Pazartesi gününe kadar ülkenin kuzeydoğu, kuzeybatı ve güneybatı kesimlerinde şiddetli yağışlar ve bazı bölgelerde de şiddetli konvektif hava durumu bekleniyor.

Toplantıda ilgili eyaletlerde devriye, savunma ve acil kurtarma güçlerini arttırmaları, riskleri bilimsel olarak araştırıp ortadan kaldırmaları ve bentlerin restorasyonunu hızlandırmaları istendi.

Çin, Tianjin'deki sel baskınına karşı ikinci seviye, Beijing, Hebei, Heilongjiang ve Jilin'deki sel baskınlarına üçüncü seviye ve Liaoning'deki sel baskını ve tayfuna ise dördüncü seviye acil durum müdahalesi gerçekleştiriyor.

Erken aşamalarda sevk edilen çalışma ekipleri, yukarıda belirtilen bölgelerde yerel sel ve tayfun önleme tedbirlerine yardımcı olmaya devam edecek.