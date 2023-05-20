Çinli yetkili: Taiwan'ın Dünya Sağlık Meclisi'ne katılımı siyasi manevralarla engellenemez

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Dünya Sağlık Meclisi (WHA) bağlamında Taiwan'a ilişkin konuların büyütülmesi çabalarının başarısızlığa mahkum olacağını söyledi.

Sözcü, Cuma günü yaptığı açıklamada, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, uluslararası halk sağlığı çıkarlarını partilerinin çıkarlarına kurban etmeye yönelik siyasi manevralara takıntılı olduğunu vurguladı.

Ma, söz konusu açıklamayı, gazetecilerin Taiwan'ın bu yıl Dünya Sağlık Meclisi'ne davet edilmemesine yönelik sorusuna yanıt verirken yaptı. Sözcü, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Dünya Sağlık Meclisi'ne "katılma" çabalarının özü itibariyle Kovid-19 bahanesiyle "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşmak olduğunu kaydetti.

Bu tür çabalara, Taiwan Boğazı'nın her iki kıyısındaki vatandaşların yanı sıra uluslararası toplumun kararlıkla karşı çıkacağını kaydeden Ma, bu gösteri, kandırmaca ve provokasyonların başarısızlığa mahkum olacağını belirtti.

Ma, Çin'in Taiwan bölgesinin Dünya Sağlık Meclisi'yle bağlantılı etkinliklere katılımının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararı ve Dünya Sağlık Meclisi'nin 25.1 sayılı kararında da bahsedildiği üzere tek Çin ilkesine uygun şekilde ele alınması gerektiğini dile getirdi.

2009 ile 2016 arasında Taiwan bölgesinin, Dünya Sağlık Meclisi'ne "Çin Taipeisi" adıyla gözlemci olarak katılabildiğini hatırlatan sözcü, bunun, tek Çin ilkesi temelinde Taiwan Boğazı'nın iki kıyısı arasındaki istişareler yoluyla yapılan özel bir düzenleme olduğunu belirtti.

Ancak Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı duruşa bağlılıklarını inatçı şekilde sürdürmesi ve 1992 Konsensüsü'nü tanımayı reddetmesi yüzünden Taiwan'ın Dünya Sağlık Meclisi'ne katılımına yönelik temelin artık ortadan kalktığını vurgulayan Ma, bundan sadece Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Ma, "Taiwan'daki soydaşlarımızın, bizimle akrabalık bağını paylaştığını ve onların sağlık ve sıhhatine herkesten daha fazla önem verdiğimizi vurgulamak isterim" dedi.

Sözcü, Kovid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren Çin ana karasının Taiwan'a gerekli bilgileri sürekli olarak sağladığını, Taiwan uzmanlarının Wuhan'ı ziyaret etmesine yönelik düzenlemeler yaptığını, virüsün genom dizilimini adayla paylaştığını ve ana karadaki Taiwanlı vatandaşlara aşı sağladığını kaydetti.

Ma, adanın Dünya Sağlık Örgütü teknik sahasına katılımına yönelik iletişim ve işbirliği kanallarının sonuna kadar açık olduğunu ve Kovid-19'la ilgili bilgi ve desteğin elde edilmesi yollarının tamamen etkin olduğunu söyledi.