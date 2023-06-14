Çinli yetkili, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerde barışçıl kalkınmanın önemini vurguladı

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerde barış ve savaş, refah ve gerileme olasılıkları arasında tercih yapılmasının söz konusu olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerde barış ve savaş, refah ve gerileme olasılıkları arasında tercih yapılmasının söz konusu olduğunu söyledi.

Zhu, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Taiwan'daki soydaşlardan dikkatli düşünmelerini isteyerek, büyük ulusal çıkarları destekleyip 1992 Konsensüsü'ne ve barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmak yahut 1992 Konsensüsü'ne ve barışçıl kalkınmaya aykırı güç ve faaliyetlere göz yummak arasında doğru seçimi yapmaları gerektiğini belirtti.

Zhu barışın korunması, ortak kalkınmanın teşvik edilmesi ve her iki tarafın halkına fayda sağlanması için gidilecek doğru yolun, boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerde barışçıl kalkınma yolu olduğunu vurguladı. Sözcü, bu yolun boğazın iki yakasındaki soydaşların mevcut çıkarlarına, ortak arzusuna ve günümüz eğilimlerine mükemmel şekilde uyduğunu vurguladı.

Sözcü gerçeklerin, tek Çin ilkesine ve 1992 Konsensüsü'ne riayet etmenin, boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerde barışçıl kalkınmayı sağlamak açısından kilit önemde olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Zhu, boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerin ancak 1992 Konsensüsü'ne bağlı kalınarak ilerleyip gelişeceğini, aksi takdirde gergin ve istikrarsız hale geleceğini kaydetti.