Çinli yetkili rüşvet aldığı gerekçesiyle 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırıldı

Çin'in Cıciang eyaletinin eski üst düzey yetkilisi Cou Ciangyong, rüşvet aldığı gerekçesiyle 2 yıl ertelemeyle idam cezasına mahkum edildi. Mahkeme, Cou'nun suçlarını itiraf etmesi, pişmanlık duyması ve yasa dışı kazançlarını iade etmek için işbirliği yapması nedeniyle cezasının ertelendiğini kaydetti.

Çin'in Cıciang eyaletinin eski üst düzey yetkilisi Cou Ciangyong, rüşvet aldığı gerekçesiyle 2 yıl ertelemeli idam cezasına mahkum edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Anhui eyaletine bağlı Çucou Orta Halk Mahkemesi, daha önce Çin Komünist Partisi (ÇKP) Cıciang Bölgesi Daimi Komitesi üyesi ve ÇKP Hangcou Belediye Komitesi Sekreteri olan Cou'nun, ömür boyu siyasi haklardan mahkum bırakılmasına, tüm mal varlığına el konulmasına ve 2 yıl ertelemeyle idam cezası almasına hükmetti.

Mahkeme, Cou'nun, 2001-2021 arasında görevini kötüye kullanarak toplam 25 milyon dolardan fazla rüşvet aldığını, devletin ve halkın çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

Öte yandan mahkeme, Cou'nun suçlarını itiraf etmesi, yaptıklarından pişmanlık duyması ve yasa dışı kazançlarını iade etmek için işbirliği yapması nedeniyle cezasının ertelendiğini kaydetti.

Çin'de ertelemeli idam cezasına çarptırılan sanıkların, erteleme süresi boyunca herhangi bir suça karışmamaları durumunda cezaları ömür boyu hapis cezasına çevrilebiliyor.