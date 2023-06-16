Çinli yetkili, Küba Büyükelçisi ile görüştü

Çin'in üst düzey yasama organı görevlisi Li Hongzhong, Beijing'de görev süresi dolan Küba'nın Çin Büyükelçisi Miguel Pereira ile bir araya geldi. Li, Çin ile Küba arasındaki özel dostane ilişkilerin iki ülkenin liderlerinin stratejik kılavuzluğunda yeni dönemde derinleşmeyi sürdürdüğünü söyledi.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in üst düzey yasama organı görevlisi Li Hongzhong, Beijing'de görev süresi dolan Küba'nın Çin Büyükelçisi Miguel Pereira ile bir araya geldi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li, Cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin ile Küba arasındaki özel dostane ilişkilerin iki ülkenin liderlerinin stratejik kılavuzluğunda yeni dönemde derinleşmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Li, Çin'in, Ulusal Halk Kongresi'nin Küba'nın yasama organıyla dostane işbirliğine büyük önem atfettiğine ve yasama ve denetim gibi alanlarda deneyim alışverişlerini güçlendirmeye, birbirlerinin temel çıkarlarını ve önemli endişelerini ilgilendiren konularda birbirlerine destek olmaya, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini teşvik etmeye ve iki parti, iki ülke ve halklar arası dostane alışverişleri teşvik etmeye istekli olduğunu belirtti.

Pereira da Küba'nın tek Çin ilkesine bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğünü ve iki ülkenin yasama organları arasındaki işbirliğini aktif şekilde teşvik etmeye istekli olduğunu söyledi.