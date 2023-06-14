Çinli yetkili: ABD, Taiwan'ı terk etme planları yapıyor

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'nin Taiwan'ı terk etme planları yaptığını belirtti. Zhu, ABD'nin Taiwan'daki vatandaşlarını tahliye etme planına ilişkin yabancı basında çıkan haberler üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'nin baştan beri Taiwan'ı terk etme planları yaptığını belirtti.

Zhu Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında, ABD'nin Taiwan'daki vatandaşlarını tahliye etme planına ilişkin yabancı basında çıkan haberler üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Bazı ABD'li politikacıların uzun zamandır Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı destekler gibi göründüklerini belirten Zhu, bu kişilerin aslında Taiwan'a sürekli silah satarak provokasyon yaptıklarını söyledi.

Zhu, sözde "tahliye planının", ABD'nin sırf Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı piyon olarak kullandığını ve Taiwan'ı her an terk edebileceğini herkese açıkça gösterdiğini ifade etti.

Sözcü, ABD'nin her zaman "Önce ABD" doktrinini izlediğini, kendi çıkarları için dünyada bloklaşma yaratıp çatışma çıkardığını söyledi. ABD'nin Irak, Suriye veya Afganistan'daki ganimetleri toplayıp çekildiğini, bu ülkeleri karışıklığa, halkları ise sefalete sürüklediğini vurgulayan Zhu, ABD'nin yanlış politikalarını şimdi de Taiwan'da tekrarlamak istediğine işaret etti.

Zhu, Taiwanlıların ABD'nin Taiwan'a destek mi yoksa zarar mı verdiğini anlayabilecek basirete sahip olduklarını, ayrıca Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin adanın koruyuculuğunu mu yaptığını yoksa adayı sıkıntıya mı sürüklediğini değerlendirebileceklerini söyledi.