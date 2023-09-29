Çinli Polisler Sırbistan'da Ortak Devriye Görevine Başladı

Çinli polisler, Sırbistan'ın başlıca kentlerinde ikinci kez yerel polis memurlarıyla bir aylık ortak devriye görevine başladı. Görev kapsamında 9 Çinli polis, Belgrad, Novi Sad ve Semendire kentlerinde 20 Sırp polise eşlik edecek.

BELGRAD, 29 Eylül (Xinhua) -- Çinli polisler Perşembe günü Sırbistan'ın başlıca kentlerinde ikinci kez yerel polis memurlarıyla bir aylık ortak devriye görevine başladı.

Görev için Belgrad'ın merkezinde yapılan açılışa Sırbistan İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Zeljko Brkic ve Sırbistan'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zhang Zhe katıldı.

Görev kapsamında 9 Çinli polis, Çinli turistlerin uğrak yeri olan Belgrad, Novi Sad ve Semendire kentlerinde 20 Sırp polise eşlik edecek.

Ortak devriye görevi, iki ülke arasında 2019 yılında imzalanan bir mutabakata dayanıyor. Aynı yıl 6 Çinli polis memuru, söz konusu üç kentte Sırp meslektaşlarıyla birlikte çalışmıştı.

Hükümet tarafından yapılan basın açıklamasında, Çinli polis memurlarının Hırvatistan'daki meslektaşlarıyla da ortak devriyelere katıldığı belirtildi.