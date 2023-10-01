Çinli Keşif Ekibi Cho Oyu Dağı'na Tırmandı

18 kişiden oluşan Çinli keşif ekibi, dünyanın en yüksek altıncı zirvesi olan Cho Oyu Dağı'na tırmanarak bilimsel araştırmalar yapmıştır. Bu keşif, Çin'in yüksek rakımlı bölgelerdeki araştırma kapasitesini göstermektedir.

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Cho Oyu Dağı'na tırmanan Çinli keşif ekibinden çeşitli görüntüler

18 kişiden oluşan Çinli keşif ekibi, dünyanın en yüksek altıncı zirvesinde bilimsel araştırmalar yapmak üzere Pazar sabahı Qowowuyag Dağı diye de bilinen Cho Oyu Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Çinli bilim insanları böylece ilk kez dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı dışında 8.000 metreyi aşan bir zirveye tırmanmış oldu.

Çin-Nepal sınırında yer alan Cho Oyu Dağı, 8.201 metrelik rakımıyla dünyanın en yüksek altıncı dağı.

Çin Bilimler Akademisi akademisyenlerinden Yao Tandong, keşif gezisinin Çin'in son derece yüksek rakımlı bölgelerde kapsamlı bilimsel araştırmaları etkin şekilde organize etme ve yürütme kapasitesini gösterdiğini belirtti.

Keşif ekibi, 5.700 metre yükseklikteki kamptan Cuma günü yola çıktı.

2023 Cho Oyu Dağı keşif gezisi, Qinghai-Tibet Platosu'nda 2017 yılında başlatılan ikinci kapsamlı bilimsel keşif gezisinin bir parçası.

Toplam 120 bilim insanı, Eylül ayının sonundan bu yana dağın çevresinde su, ekoloji ve insan faaliyetleri üzerine araştırmalar yürütüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cho Oyu Dağı Ana Kampı'ndan bildiriyor. (XHTV)