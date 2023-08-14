Çinli işçilerin bulunduğu konvoya saldırı

Pakistan'ın Gwadar Limanı'ndaki projelerde görevli Çinlilerin bulunduğu konvoy, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bomba da patladı. Çin Başkonsolosluğu, saldırıyı kınayarak Pakistan'ı adalete teslim etmeye ve güvenlik önlemleri almaya çağırdı.

İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısında bulunan Gwadar Limanı'ndaki projelerde görevli Çinlilerin yer aldığı konvoy, Gwadar Havalimanı'ndan liman bölgesine dönerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında yol kenarına döşenen bir bomba da patladı.

Çin'in Karaçi Başkonsolosluğu tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Çin vatandaşlarının tamamının saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Terör saldırısını şiddetle kınayan başkonsolosluk, Pakistan'ı saldırının sorumlularını adalete teslim etmeye ve Çin vatandaşlarının, kuruluşlarının ve projelerinin güvenliğini sağlayacak somut ve etkili önlemler almaya çağırdı.

Açıklamada, "Başkonsolosluk acil durum planını derhal devreye sokarak ülkedeki Çin vatandaşlarına, işletmelere ve projelere ihtiyatlı olmalarını, güvenlik önlemlerini artırmalarını, güvenlik durumuna dikkat edip riskleri önlemelerini ve güvenliği sağlamalarını hatırlattı" ifadeleri kullanıldı.