Çinli Astronotların Uğurlama Töreninden Kareler

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Shenzhou-16 mürettebatlı uzay görevindeki üç Çinli astronot için Salı sabahı Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bir uğurlama töreni düzenlendi.

Çinli astronotlar Jing Haipeng (solda), Zhu Yangzhu (ortada) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

JİUQUAN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Shenzhou-16 mürettebatlı uzay görevindeki üç Çinli astronot için Salı sabahı Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bir uğurlama töreni düzenlendi.

Çinli astronotlar Jing Haipeng (sağda), Zhu Yangzhu (ortada) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çinli astronotlar Jing Haipeng (ortada), Zhu Yangzhu (sağda) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

Çinli astronotlar Jing Haipeng (ortada), Zhu Yangzhu (sağda) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Shenzhou-16 mürettebatlı uzay görevindeki üç Çinli astronot için, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bir uğurlama töreni düzenlendi, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çinli astronotlar Jing Haipeng (ortada), Zhu Yangzhu (sağda) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)

Çinli astronotlar Jing Haipeng (önde), Zhu Yangzhu (sağda) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)