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Çinli Astronotların Uğurlama Töreninden Kareler

Çinli Astronotların Uğurlama Töreninden Kareler

Dünya Haberleri

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Shenzhou-16 mürettebatlı uzay görevindeki üç Çinli astronot için Salı sabahı Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bir uğurlama töreni düzenlendi.

Çinli Astronotların Uğurlama Töreninden KarelerÇinli astronotlar Jing Haipeng (solda), Zhu Yangzhu (ortada) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

JİUQUAN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Shenzhou-16 mürettebatlı uzay görevindeki üç Çinli astronot için Salı sabahı Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bir uğurlama töreni düzenlendi.

Çinli Astronotların Uğurlama Töreninden KarelerÇinli astronotlar Jing Haipeng (sağda), Zhu Yangzhu (ortada) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çinli Astronotların Uğurlama Töreninden KarelerÇinli astronotlar Jing Haipeng (ortada), Zhu Yangzhu (sağda) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

Çinli Astronotların Uğurlama Töreninden KarelerÇinli astronotlar Jing Haipeng (ortada), Zhu Yangzhu (sağda) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çinli Astronotların Uğurlama Töreninden KarelerShenzhou-16 mürettebatlı uzay görevindeki üç Çinli astronot için, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bir uğurlama töreni düzenlendi, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çinli Astronotların Uğurlama Töreninden KarelerÇinli astronotlar Jing Haipeng (ortada), Zhu Yangzhu (sağda) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)

Çinli Astronotların Uğurlama Töreninden KarelerÇinli astronotlar Jing Haipeng (önde), Zhu Yangzhu (sağda) ve Gui Haichao, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Haberler

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