Çinli askerlerin naaşları Güney Kore'den geri gönderiliyor
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1950-53 Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 25 Çinli askerin naaş kalıntıları, Güney Kore'de düzenlenen törenle tabutlara yerleştirildi ve anavatanlarına geri gönderilmek üzere hazırlandı.
INCHEON, 22 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen bir törende, 1950-53 Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Çinli askerlerin naaşlarına ait kalıntıların bulunduğu tabutlara saygı duruşunda bulunan Çinli heyet üyeleri, 22 Kasım 2023.
1950-53 Kore Savaşı'nda ölen 25 Çinli askerin naaş kalıntıları Çarşamba günü anavatanlarına geri gönderilmek üzere Güney Kore'de tabuta konuldu.
Kalıntıların tabutlara yerleştirilmesi için yapılan tören, başkent Seul'ün batısındaki Incheon'da düzenlendi. (Fotoğraf: Yao Qilin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya