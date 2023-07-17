Çinli Araştırmacılar Güney Çin Denizi'nde 15 Balina Türü Gözlemledi

Çinli araştırmacılar tarafından Güney Çin Denizi'nin kuzey sularında yapılan bilimsel araştırmada en az 15 balina türü gözlemlendi. Araştırma sonuçları, deniz canlılarının korunması için bilimsel temel oluşturmayı hedefliyor.

SANYA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar tarafından Güney Çin Denizi'nin kuzey sularında yürütülen bir bilimsel araştırmada en az 15 balina türü gözlemlendi.

Bilimsel keşif gezisi, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Derin Deniz Bilimi ve Mühendisliği Enstitüsü'nün Deniz Memelileri ve Deniz Biyoakustiği Laboratuvarı'ndan bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildi. Ekip, 3.500 kilometreden fazla yol katedilen 20 günlük keşif yolculuğunun ardından, 15 Temmuz'da Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Sanya kentine geri döndü.

Araştırmada görsel ve pasif akustik gözlem birleşiminden oluşan ve çevresel DNA toplama ile desteklenen bir yöntem kullanıldı. Derin sulara dalan 10 balina türü de dahil olmak üzere en az 15 balina türü gözlemleyen araştırmacılar, açık denizde yaşayan beş yunus türü de tespit etti.

Bu son bilimsel keşif, araştırmanın yürütüldüğü sulardaki zengin balina biyoçeşitliliğine dair daha fazla kanıt sağladı. Araştırmacılar, deniz ekosistemlerinin en önemli türlerinden olan balinaların, yerel çevre koşullarının iyi bir göstergesi olduğunu ve Güney Çin Denizi'ndeki ekolojik çevrenin daha iyi korunması için büyük araştırma değerine sahip olduğunu belirtti.

Laboratuvar, 2019 yılından itibaren Güney Çin Denizi'nde birbirini takip eden beş yıl içinde altı bilimsel keşif gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarının, bu sularda yaşayan nesli tükenmekte olan ve nadir görülen deniz canlılarının daha fazla korunması için bilimsel temel oluşturması bekleniyor.