Çin, yurt dışından gelen yolculara Kovid-19 test sonucu bildirme zorunluluğunu kaldırıyor

Çin, 30 Ağustos'tan itibaren yurt dışından gelen yolcuların Kovid-19 test sonucunu bildirme zorunluluğunu kaldırıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yolcuların seyahat öncesinde antijen test sonucunu bildirmesinin istenmeyeceğini belirtti. Bu adım ile birlikte Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan son seyahat tedbiri de yürürlükten kalkmış olacak.