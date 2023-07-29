Çin, Yılın İlk Yarısında 42.600 Eski Kentsel Yerleşim Yerini Yenilemeye Başladı

Çin, şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla yılın ilk yarısında ülke genelinde 42.600 eski kentsel yerleşim yerini yenilemeye başladı. Bu yenileme çalışmalarıyla 2023'te yenilenmesi planlanan eski kentsel yerleşim yerlerinin yüzde 80,4'ü kapsanacak ve 7,42 milyon hane faydalanacak.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin, yılın ilk yarısında ülke genelinde 42.600 eski kentsel yerleşim yerini yenilemeye başladı.

Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'na göre, şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla bu yıl 53.000 eski kentsel yerleşim yerinde yenileme çalışmaları başlatılacak.

Bakanlık, ilk altı aydaki yenileme projelerinin Çin'de 2023'de yenilenmesi planlanan eski kentsel yerleşim yerlerinin yüzde 80,4'ünü kapsadığını ve bunlardan 7,42 milyon hanenin faydalanacağını belirtti.

Guizhou, Hebei ve Hubei dahil olmak üzere 11 eyalet düzeyindeki bölgede bu yerleşim yerlerinin yüzde 95'inden fazlası ilk altı ay içinde yenilenmeye başladı.