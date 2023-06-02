Çin Yağışlardan Etkilenen Alanlar İçin Jeolojik Afet Uyarısı Yayımlandı

Çin Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin güneybatısındaki Chongqing, Sichuan ve Guizhou eyaletleri ile ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi'de yağmurun tetikleyebileceği olası jeolojik afetler için Cuma günü sarı alarm yayımladı.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin güneybatısındaki Chongqing, Sichuan ve Guizhou eyaletleri ile ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi'de yağmurun tetikleyebileceği olası jeolojik afetler için Cuma günü sarı alarm yayımladı.

Yetkililer, Cuma akşamı saat 20.00'den Cumartesi akşamı 20.00'ye kadar bu bölgelerde yağmurun tetikleyebileceği jeolojik afet riskleri konusunda uyarıda bulundu.

Sakinlere, özellikle gizli tehlikelerin olduğu bölgelerde önlem almaları tavsiye edildi.

Çin, jeolojik afetler için üç kademeli renk kodlu bir hava durumu uyarı sistemine sahip. Bu kademelerden kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken, onu sırasıyla turuncu ve sarı takip ediyor.