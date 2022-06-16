Çin Vizesi Başvuru Şartlarında Güncelleme Yapıldı

Bugün itibari ile uygulamaya giren yeni kurallara göre, Çin vize başvurularında aşağıdaki temel değişiklikler yapılmıştır.

Vize davet mektubu verme yetkisine sahip kurumlar genişletilmiştir

Vize başvurularının kabulü için gerekli olan davet mektubunu veren ana yetkili kurumlar olan, mevcut merkezi ve devlet organlarından, il dışişleri ve ticaret dairelerinden ve merkezi işletmelerden çoğu belediye halk hükümetinin dışişleri dairelerine kadar genişletilmiştir.





Çin'e Çalışmak İçin Giden Kişilerin Sunması Gereken Vize Davet Mektubu Muafiyeti

Çin'in yerel yetkili makamları tarafından Çin'de çalışması onaylananlar için, daha önce çalışma vizesine başvururken ilgili yerel hükümet departmanı tarafından verilen vize davet mektubu artık talep edilmeyecektir.

İşe ve Üretime Dönenlerin Aile Fertlerine Vize Davet Mektubu Muafiyeti

Çalışmaya ve üretime devam eden kişilerin (Çin'de daha önce çalışmış olanlar dahil) aile üyeleri (eş, ebeveynler, 18 yaşın altındaki çocuklar, eşlerin ebeveynleri) için Çin'de kalmak veya akrabalarını ziyaret etmek için başvuruda bulunanların, daha önce Çin devlet dairelerinden talep edilen vize davet mektubu talep edilmeyecektir.

İşe ve üretime devam eden kişilerin (Çin'de daha önce çalışmış olanlar dahil) diğer yabancı aile üyeleri (yetişkin çocukları, eşleri ve evli olmayan ortaklar), gerçekten Çin'e gitmeleri gerekiyorsa, Çin'den vize başvurusunda bulunabilirler. ilgili kategori ve departman tarafından verilen ilgili Çin hükümeti Vize davet mektubu sunması gerekmemektedir.

İnsani Nedenlerle Çin'e Giden Personelin Kapsamını Genişletilmesi

Cenaze, kritik hasta, akraba ziyareti vb. nedenlerle yabancı aile üyeleri (eş, ebeveynler, eşlerin ebeveynleri, çocuklar, çocukların eşleri, kardeşler, büyükanne ve büyükbaba, Çin vatandaşlarının yabancıları ve daimi ikamet statüsüne sahip yabancılar) Çin'de ( büyükanne ve büyükbabalar, torunlar, torunlar), yeniden birleşme veya akraba ziyareti için Çin'e gitmek isteyen kişiler ilgili vize türüne başvurabilirler.

Aşı Gereksinimleri

Prensip olarak, tüm vize başvuru sahipleri gerektiği gibi tüm aşılama sürecini tamamlamalı ve aşı türü prensip olarak Çin'de yerel olarak üretilmeli veya acil kullanım veya pazarlama için DSÖ tarafından onaylanmış olmalıdır.

Daha detaylı bilgi için Ligarba Turizm vize departmanına 0212 291 73 73 numaralı telefondan ulaşabilir, veyalinke tıklayabilirsiniz .