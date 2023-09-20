Çin, vize başvuru formlarını optimize etti

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkeye seyahat eden yabancılar için vize başvuru formlarını optimize ettiğini duyurdu. Başvuru formlarında yapılan değişikliklerle başvuru sürecinin daha hızlı ve sorunsuz hale geleceği belirtildi.

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ülkeye seyahat eden yabancılar için vize başvuru formlarını optimize ettiğini açıkladı.

Mao, Çarşamba günü düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, vize optimizasyonunun 7 ana ve 15 alt kalemi kapsadığını ve bunların çoğunlukla başvuranın eğitim geçmişi, aile üyeleriyle ilgili bilgiler ve geçmiş seyahat deneyimleri ile ilgili olduğunu söyledi.

Başvuru formlarındaki metin içeriğinin ciddi anlamda azaltıldığını söyleyen Mao, örnek olarak "geçmiş seyahat deneyimi" başlığının beş yıldan bir yıla düşürüldüğünü, "eğitim geçmişi" başlığı altında ise sadece başvuranın en son eğitim derecesinin sorulduğunu belirtti. Mao, başvuranların formları doldurmak için çok daha az zaman harcayacağını ve vize başvuru sürecinin daha sorunsuz hale geleceğini belirtti.

Yeni vize başvurusu formlarının, 20 Eylül 2023'te uygulamaya geçtiğini kaydeden Mao, Dışişleri Bakanlığı'nın her zaman olduğu gibi Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve dışa açılma hamlesini teşvik etmek amacıyla Çin ile yabancı ülkeler arasındaki halklar arası etkileşimi kolaylaştıracağını ifade etti.