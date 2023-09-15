Çin ve Zambiya, İlişkilerini Yükseltti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema ile Beijing'de bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildiğini duyurdu.