Çin ve Zambiya, İlişkilerini Yükseltti
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema ile Beijing'de bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildiğini duyurdu.
BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Zambiyalı mevkidaşı Hakainde Hichilema ile Beijing'de bir araya geldi.
İki ülke lideri, Çin- Zambiya ilişkilerinin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildiğini duyurdu.
Hichilema, Xi'nin daveti üzerine 10-16 Eylül tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Kaynak: Xinhua / Dünya