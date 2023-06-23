Çin ve Yunanistan arasındaki işbirliği Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında örnek teşkil ediyor

Çinli ve Yunan yetkililer ve uzmanlar, son yıllarda Çin ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) kapsamında her iki ülkenin faydasına olacak şekilde birlikte çalışmanın iyi bir örneğini oluşturduğunu söyledi.

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndaki 3 numaralı konteyner terminali, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Çinli ve Yunan yetkililer ve uzmanlar, son yıllarda Çin ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) kapsamında her iki ülkenin faydasına olacak şekilde birlikte çalışmanın iyi bir örneğini oluşturduğunu söyledi.

ATİNA, 23 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın en büyük limanına ev sahipliği yapan Pire'de düzenlenen Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) forumunda Çinli ve Yunan yetkililer ve uzmanlar, son yıllarda Çin ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında her iki ülkenin faydasına olacak şekilde birlikte çalışmanın iyi bir örneğini oluşturduğunu söyledi.

Forum Perşembe günü, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Çin-Yunan ilişkilerinin 10. yıl dönümü vesilesiyle, Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne (CASS) bağlı Avrupa Araştırmaları Enstitüsü (IES), Çin Kamu Diplomasisi Derneği ve Aikaterini Laskaridis Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Forumda söz alan Çin Kamu Diplomasisi Derneği Başkanı Wu Hailong, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Çin'in başlattığını ve inisiyatifin "tüm dünyaya fırsat ve fayda sağladığını" söyledi.

Wu, Pire Limanı yatırımının, başarılı ortak proje yürütmede iyi bir örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Çin'in COSCO Shipping şirketi, 2016 yılında açılan uluslararası ihalede Pire Limanı İdaresi'nin (PPA) çoğunluk hissesini satın aldı ve o zamandan bu yana yerel ekonomiye fayda sağlayarak limanın imajını geliştirmek için birçok girişimde bulundu.

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndaki 3 numaralı konteyner terminalinde çalışan bir sürücü, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Çin ve Yunanistan'ın ekonomi, ticaret, eğitim ve kültür gibi birçok alanda stratejik ortaklıklarını genişlettiğini kaydeden Çin'in Yunanistan Büyükelçisi Xiao Junzheng, iki tarafın ikili işbirliğini dijital ekonomi, yenilenebilir enerji ve yapay zeka gibi yeni sektörlere doğru genişletmek üzere birbirleriyle daha yakından çalışması gerektiğini dile getirdi.

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi tüm dünyaya ait" diyen IES Direktörü Feng Zhongping, Çin ve Yunanistan'ın dünyadaki barış ve işbirliğini teşvik etmek üzere daha fazla gayret göstermesi gerektiğini belirtti.

Havadan çekilen fotoğrafta Yunanistan'ın Pire Limanı'na yaklaşan COSCO Shipping'e ait konteyner gemisi görülüyor, 15 Şubat 2019. (Fotoğraf: Wu Lu/Xinhua)

Atina, Tiflis ve Tsinghua üniversitelerinde jeopolitika alanında yardımcı öğretim görevlisi olan Ioannis Kotoulas, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Avrasya bölgesinin çıkarlarını koordine etme hedefinden övgüyle bahsetti.

Çin-Yunanistan ilişkilerine de değinen Kotoulas, iki ülkenin de yumuşak güç kullanımının güçlü savunucuları olduğunu ve birçok sektörde işbirliği imkanlarını araştırmaları gerektiğini söyledi.