Çin ve Yeni Zelanda, Bilim ve Teknoloji İşbirliğini Derinleştirmek İçin Toplandı

Çin ve Yeni Zelanda'nın bilim yetkilileri, bilim ve teknoloji inovasyonu alanındaki işbirliğini derinleştirmek için Wellington'da bir araya geldi. İki bakan, beş yıllık yol haritasının imzalanması ve işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik öncelikli alanların belirlenmesi konularını ele aldı.

WELLİNGTON, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Yeni Zelanda'nın bilim yetkilileri, Salı günü Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bir araya gelerek bilim ve teknoloji inovasyonu alanındaki işbirliğini derinleştirmenin yollarını görüştü.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang ile Yeni Zelanda Araştırma, Bilim ve İnovasyon Bakanı Ayesha Verrall, bilim ve teknoloji işbirliği konulu 6. Çin-Yeni Zelanda Ortak Komisyon Toplantısı'na eş başkanlık etti.

İki bakan, bilim ve teknoloji işbirliği alanında beş yıllık yol haritasının imzalanması ve işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik öncelikli alanların belirlenmesi konularını ele aldı.

Wang, bilim ve teknolojinin Çin ile Yeni Zelanda arasındaki önemli işbirliği alanlarından biri olduğunu kaydetti.

Wang ayrıca bilim ve teknoloji alanında inovasyon işbirliği yürütüp elverişli bir işbirliği ortamı yaratmak için her iki ülkenin üniversitelerine, araştırma kurumlarına, işletmelerine ve araştırmacılarına daha fazla destek sağlamak üzere Çin'in Yeni Zelanda ile birlikte çalışacağını söyledi. Çinli bakan böylece ortak zorluklara küresel müdahale için daha fazla çözüm sunulacağını vurguladı.

"Çin, kilit önemdeki bilim ve inovasyon ortaklarımızdan biri" diyen Ayesha Verrall ise iki tarafın gıda, çevre ve sağlık bilimlerinde ortak araştırma alanlarına sahip olduğunu belirtti.

Verrall ayrıca iki ülkeden bilim insanlarının 40 yılı aşkın bir süredir işbirliği yaptığını kaydetti.

İki bakan, toplantının ardından Malaghan Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti.