Çin ve Vietnam, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları Oluşturmak İçin İşbirliği Yapacak

Çin ve Vietnam, egemenlik ihtilafları olan Güney Çin Denizi'nde 'davranış kuralları' oluşturmak için birlikte çalışacaklarını bildirdi. Taraflar, uluslararası hukuka uygun davranış kuralları belirlemek ve barışın sürdürülmesi için çaba göstereceklerini vurguladı. Ayrıca, balıkçılık, arama kurtarma, turizm ve çevre koruma gibi alanlarda işbirliği de sürdürülecek.

Çin ve Vietnam, egemenlik ihtilafları olan Güney Çin Denizi'nde "davranış kuralları" oluşturmak için birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in Pekin'i ziyaretinin ardından açıklanan ortak bildiride, tarafların deniz bağlantılı ihtilafların çözümüne yönelik ortak zemin bulunması için çaba göstereceği vurgulandı.

Bildiride, "Taraflar, Güney Çin Denizi'nde, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine uygun, somut ve etkin davranış kuralları belirmek üzere birlikte çalışma taahhüdünü yineler." ifadesine yer verildi.

Güney Çin Denizi'nde barışın ve istikrarın sürdürülmesi gereği vurgulanan bildiride, bunun için anlaşmazlıkların tatmin edici şekilde kontrol altına alınması ve deniz işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Çin ve Vietnam, bölgede cepheleşmeden kaçınmak ve karşılıklı güveni geliştirmek üzere balıkçılık, arama kurtarma, turizm ve çevre koruma gibi "daha az hassas alanlarda" işbirliği için 2012'de bir diyalog mekanizması kurmuştu.

Ortak bildiride, söz konusu alanlarda işbirliğinin sürdürüleceği, Vietnam Başbakanı'nın ziyaretinde bu alanları da içeren işbirliği anlaşmaları imzalandığı kaydedildi.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunurken, kıyı komşusu ülkeler Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunei de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spartly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları zaman zaman Çin ile diğer ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.