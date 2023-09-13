Çin ve Venezuela, Stratejik Ortaklık İlişkisini Güçlendirdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro Moros, Çin-Venezuela ilişkilerini stratejik ortaklık olarak yükselttiklerini duyurdu. İki lider, Çin-Venezuela stratejik işbirliğini daha verimli hale getirme ve dünya barışı ve kalkınmasına katkı sağlama çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için Çin'de bulunan Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro Moros ile Çarşamba günü Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

İki lider, Çin- Venezuela ilişkilerini her türlü koşulda geçerli olacak stratejik ortaklığa yükselttiklerini duyurdu.

"Çin ile Venezuela arasında her türlü koşulda geçerli olacak stratejik ortaklığın kurulması, iki halkın ortak beklentilerini karşılamakta ve tarihsel gelişimin genel trendine uymaktadır" diyen Xi, her iki tarafa da Çin-Venezuela stratejik işbirliğini daha verimli kılmak üzere çaba gösterme, iki halka daha fazla fayda sağlama, ayrıca dünya barışı ve kalkınmasına daha olumlu enerji getirme çağrısı yaptı.

Çin'in reform ve dışa açılımından, bilhassa özel ekonomik bölgelerin kalkınmasından bahseden Xi, Çin'in büyük adımlarla zamanı yakalaması adına reform ve dışa açılımın önemli bir araç olduğunu ve Çin'i bugün olduğu hale getiren kritik bir hamle niteliğinde olduğunu kaydetti.

Xi, "Bu süreçte kazandığı değerli deneyime son derece kıymet veren Çin, reform ve dışa açılımı ilerletmeyi sürdürecektir. Çin'in kalkınma ve ilerlemesini hiçbir güç durduramaz" dedi.

Xi, kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu araştırma konusunda birbirlerine güçlü destek vermek, ayrıca Parti ve ulusal yönetişim etkileşimini güçlendirmek üzere Çin'in Venezuela ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Xi, Çin'in Venezuela'yı özel ekonomik bölge kurma konusunda desteklediğini ve ulusal kalkınmasına yardımcı olmak üzere ilgili deneyimlerini Venezuela ile paylaşacağını söyledi.

Maduro ise Venezuela'nın ulusal kalkınmasının ve Venezuela-Çin ilişkilerinin önemli bir aşamada olduğunu ifade ederek, "Her türlü koşulda geçerli olacak stratejik ortaklığın kurulması tarihi önem taşımakta olup, mutlak surette ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatacaktır" dedi.

Maduro, ülkesinin, Çin'in özel ekonomik bölgelerin inşasında kazandığı deneyimden bilgi edinmeye ve tarım, yatırım, eğitim ve turizm alanlarında işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Venezuela'nın, Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasına destek verdiğini dile getiren Maduro, ayrıca Xi'nin önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni de desteklediklerini vurguladı.

Maduro, Venezuela'nın Birleşmiş Milletler ve BRICS mekanizması gibi çok taraflı çerçeveler dahilinde Çin'le iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye, çok taraflılığı ve gelişmekte olan ülkelerin meşru çıkarlarını korumaya ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmeye hazır olduğunu kaydetti.