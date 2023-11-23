Çin ve Uruguay İlişkileri Kapsamlı Stratejik Ortaklığa Yükseltildi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Uruguaylı mevkidaşı Luis Alberto Lacalle Pou ile görüşerek, Çin-Uruguay ilişkilerinin 'stratejik ortaklıktan', 'kapsamlı stratejik ortaklığa' yükseltilmesine karar verdi. İki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı ve kapsamlı stratejik ortaklığın ilan edildiği ortak bir açıklama yayımlandı.

Çin ve Güney Amerika ülkesi Uruguay, ikili ilişkilerinin seviyesini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Uruguaylı mevkidaşı Luis Alberto Lacalle Pou ile görüştü.

İki lider, görüşmede Çin- Uruguay ilişkilerinin "stratejik ortaklıktan", "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesine karar verdi.

Şi, görüşmede bu yıl Çin ile Uruguay arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35 yılı olduğuna işaret ederek, kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir başlangıç noktası olarak görerek, ikili işbirliğini ilerletmeyi istediklerini belirtti.

Kuşak ve Yol işbirliği ile iki ülkenin kalkınma stratejileri arasında sinerjiyi artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Şi, Uruguay ile Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü gibi çok taraflı örgütlerde eş güdümü artırmayı istediklerini bildirdi.

Şi, Uruguay'ın, Çin'in Latin Amerika ülkeleri ve Güney Amerika Ortak Pazarı ile ilişkilerine katkı sağlamasını umduklarını kaydetti.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle Pou da Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni etkin şekilde desteklediklerini, ekonomi, ticaret, bilim, teknoloji, spor ve turizm alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi istediklerini ifade etti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Kuşak ve Yol işbirliği planı ile ticaret ve yatırımlar, dijital ekonomi, yeşil kalkınma, tarım, eğitim, kültür, bilim ve teknolojik inovasyon, gümrük denetimi ve karantina alanlarından işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İki ülke, ayrıca kapsamlı stratejik ortaklığın ilan edildiği ortak bir açıklama yayımladı.