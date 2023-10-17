Çin ve Türkmenistan Enerji İşbirliğini Derinleştirmeye Söz Verdi

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Türkmenistan heyetiyle bir araya gelerek enerji alanındaki işbirliğini derinleştirme ve ikili ilişkileri ilerletme sözü verdi. Türkmenistan heyeti, Çin ile doğalgaz alanındaki işbirliğini sürdürme ve stratejik ortaklığı ilerletme konusunda istekli olduklarını bildirdi.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Türkmenistan Pazartesi günü enerji alanındaki işbirliğini derinleştirme ve ikili ilişkileri ilerletme sözü verdi.

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang Pazartesi günü Beijing'de üst düzey bir Türkmenistan heyetiyle bir araya geldi. Görüşme, Salı ve Çarşamba günleri Beijing'de düzenlenecek 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu öncesinde gerçekleşti.

Türkmen heyetinde Türkmenistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Ashirguly Begliev ve Başbakan Yardımcısı Raşid Meredov da yer alıyor.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Ding, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, enerji alanındaki işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkileri ilerletmek üzere Türkmenistan ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Konuk heyet ise Türkmenistan'ın Çin ile doğalgaz alanındaki işbirliğinde verimli sonuçlar elde edildiğini belirterek, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini derinleştirmeyi ve kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmeyi sürdürmeye istekli olduklarını bildirdi.